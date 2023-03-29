Байден ждет отставки Нетаньяху  

Президент США Джо Байден выразил надежду на скорую отставку главы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
По его словам, в настоящее время ситуация вокруг правовой революции вызывает у него глубокую обеспокоенность.
«Израиль не может продолжать идти по этому пути, и я уже подчеркивал это»
– сказал он.
Также Байден отметил, что не будет приглашать Нетаньяху в Вашингтон до тех пор, пока он не откажется от судебной реформы.
Что Нетаньяху ответил Байдену на предложение отставки
В свою очередь, Нетаньяху отверг предложение главы американской администрации прекратить судебную реформу.
«Израиль – суверенная страна, которая принимает решения, руководствуясь волей своего народа, а не основываясь на давлении из-за рубежа, в том числе со стороны самых лучших друзей»
– сказал израильский премьер.
Далее Нетаньяху поставил акцент на том, что ценит дружбу Израиля и США, однако его правительство продолжит избранный курс, так как он направлен на укрепление демократии за счет восстановления баланса между ветвями власти.