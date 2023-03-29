Беспилотники обеспечат безопасность дорожного движения в Узбекистане

Опубликовано: 8:34, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новые технологии, а именно дроны, помогут сделать движение на дорогах в Узбекистане более безопасным. Проект вынесен на общественное обсуждение.

Дроны могут начать использовать для обеспечения безопасности на дорогах в Узбекистане, нововведение могут внедрить в рамках создания единой автоматизированной информационной системы в Службе безопасности дорожного движения. В данный момент проект проходит этап общественного обсуждения.

Одновременно вопрос тщательно изучают органы внутренних дел, Минцифры и Агентство по оборонной промышленности. Выводы и предложения они должны сформулировать до 1 октября.

Что будут делать дроны

Предварительно предлагается использовать беспилотники для того, чтобы находить нарушений и инциденты на дорогах вне населенных пунктов. Помогут дроны и в розыске автомашин.

Единая система

Ключевая цель - сведение в единую автоматизированную систему всех систем, которые существуют и сейчас, но работают разрозненно. Это позволит повысить безопасность на дорогах.

Еще одна функция системы будет заключаться в передаче данных о штрафах за совершенные нарушения в режиме онлайн прямо в налоговые органы.