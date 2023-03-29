Беспилотники обеспечат безопасность дорожного движения в Узбекистане

Дроны могут начать использовать для обеспечения безопасности на дорогах в Узбекистане, нововведение могут внедрить в рамках создания единой автоматизированной информационной системы в Службе безопасности дорожного движения. В данный момент проект проходит этап общественного обсуждения.
Одновременно вопрос тщательно изучают органы внутренних дел, Минцифры и Агентство по оборонной промышленности. Выводы и предложения они должны сформулировать до 1 октября.
Что будут делать дроны
Предварительно предлагается использовать беспилотники для того, чтобы находить нарушений и инциденты на дорогах вне населенных пунктов. Помогут дроны и в розыске автомашин.
Единая система
Ключевая цель - сведение в единую автоматизированную систему всех систем, которые существуют и сейчас, но работают разрозненно. Это позволит повысить безопасность на дорогах.
Еще одна функция системы будет заключаться в передаче данных о штрафах за совершенные нарушения в режиме онлайн прямо в налоговые органы.