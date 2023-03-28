МОК отложил вопрос о допуске спортсменов из России к международным турнирам

Опубликовано: 23:43, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

МОК на сегодняшнем заседании исполкома озвучил критерии для возможного допуска спортсменов из России и Беларуси на международные турниры. При этом само принятие решение о допуске в комитете решили отложить на неопределенный срок.

Во вторник, 28 марта, прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета. Его участники решили отложить вопрос с принятием решения по допуску российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

На заседании также были названы критерии для возможного допуска атлетов из РФ и Беларуси. В частности, МОК рекомендовал разрешить участвовать в турнирах россиянам в нейтральном статусе и тем, кто не поддерживает боевые действия.

При этом атлеты из РФ и РБ, связанные с силовыми ведомствами и вооруженными силами, участвовать в турнирах не смогут.