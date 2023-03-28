РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

МОК отложил вопрос о допуске спортсменов из России к международным турнирам

МОК отложил вопрос о допуске спортсменов из России к международным турнирам
МОК на сегодняшнем заседании исполкома озвучил критерии для возможного допуска спортсменов из России и Беларуси на международные турниры. При этом само принятие решение о допуске в комитете решили отложить на неопределенный срок.

Во вторник, 28 марта, прошло заседание исполкома Международного олимпийского комитета. Его участники решили отложить вопрос с принятием решения по допуску российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

На заседании также были названы критерии для возможного допуска атлетов из РФ и Беларуси. В частности, МОК рекомендовал разрешить участвовать в турнирах россиянам в нейтральном статусе и тем, кто не поддерживает боевые действия.

При этом атлеты из РФ и РБ, связанные с силовыми ведомствами и вооруженными силами, участвовать в турнирах не смогут.

МОК решил не пересматривать допуск российских спортсменов с флагом и гимном

МОК решил не пересматривать допуск российских спортсменов с флагом и гимном

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
490 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version