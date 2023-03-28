Ураганный ветер убил человека в Грузии

Опубликовано: 22:21, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мужчина погиб в результате падание дерева на его машину в Кобулети. На западе Грузии бушует ураганный ветер, порывы которого достигают 30 км/ч.

Один человек скончался в результате травм полученных в результате падения дерево на его авто в Кобулети (запад Грузии).

Стало известно, что в момент ЧП мужчина находился в машине. Он скончался до приезда врачей.

В настоящее время в Аджарии порывы ветра достигают 30 м/с. Часть домов в Батуми осталась без крыш. Также стихия повалила несколько деревьев и ограждения местного стадиона. Повреждено несколько авто. В городе по проспекту Фридона Халваши перекрыто движение.