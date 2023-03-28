Грузия стартовала в квалификации Евро-2024 с ничьи

Опубликовано: 21:02, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Сборная Грузии не сумела в родных стенах обыграть Норвегию в отборочном матче Евро-2024. Игра в Батуми завершилась результативной ничьей (1:1).

В Батуми во вторник вечером состоялся матч квалификации Евро-2024 по футболу между сборными Грузии и Норвегии.

На 15-й минуте норвежцы вышли вперед благодаря точному удару нападающего Александра Серлота. Грузинская сборная восстановила статус-кво на 60-й минуте - ворота гостей удалось распечатать форварду Жоржу Микаутадзе.

Турнирная таблица

Сборная Грузии на данный момент с 1 очком занимает третье место в группе A. Возглавляет квартет команда Испании, набравшая 3 очка. Второе место занимает Шотландия, в активе которой такое же количество очков, однако она уступает испанцам по дополнительным показателям. На четвертой строчке располагается Норвегия (1 очко), на пятой – Кипр (0 очков).