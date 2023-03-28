Власти США не ждут Нетаньяху

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила о том, что в настоящее время визит главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху не планируется.
В то же время она отметила, что такой визит исключать нельзя, так как у глав израильских правительств есть традиция посещать Вашингтон.
«Но в настоящее время в Белом доме ничего не планируется»
– сказала она.
Ранее ряд СМИ сообщали о том, что президент США Джо Байден в ближайшее время примет у себя Нетаньяху.
Кто финансирует протесты в Израиле?
Напомним, что согласно версии газеты The Times of Israel, побеседовавшей с осведомленными источниками, протесты израильской оппозиции финансируются администрацией Байдена.
Собеседники газеты, подкрепили свои доводы тем, что стоимость проведения таких протестов превышает сотни миллионов долларов. В публикации также отмечалось, что избрание Нетаньяху премьером значительно ухудшило отношения США и Израиля. В частности, на это указывает тот факт, что израильский премьер до сих пор не получал приглашение от Вашингтона.