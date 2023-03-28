На Ставрополье запретили гражданские БПЛА

Опубликовано: 20:41, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье запретили запускать гражданские беспилотники. Постановление об этом подписал глава региона.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров запретил использование в регионе гражданских беспилотников. Постановление об этом размещено на портале правовой информации региона.

«Запретить до особого распоряжения использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Ставропольского края» – указано в документе.

В постановлении уточнятся, что исключение составляют БПЛА, находящиеся в использовании региональных, федеральных и муниципальных государственных органов.

Исключение также распространяется на подведомственные учреждения и организации, которые реализуют государственный оборонный заказ.