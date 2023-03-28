На Ставрополье запретили гражданские БПЛА

На Ставрополье запретили запускать гражданские беспилотники. Постановление об этом подписал глава региона.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров запретил использование в регионе гражданских беспилотников. Постановление об этом размещено на портале правовой информации региона.
«Запретить до особого распоряжения использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Ставропольского края» – указано в документе.
В постановлении уточнятся, что исключение составляют БПЛА, находящиеся в использовании региональных, федеральных и муниципальных государственных органов.
Исключение также распространяется на подведомственные учреждения и организации, которые реализуют государственный оборонный заказ.