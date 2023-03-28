США отрицают гражданскую войну в Израиле

Опубликовано: 18:11, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Белом доме заявили, США обеспокоены протестами в Израиле. В то же время Вашингтон не видит угрозы гражданской войны в еврейском государстве.

Судебная реформа, расколовшая израильское общество, не приведет к гражданской войне. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Президент [США Джо Байден] не испытывает обеспокоенности по поводу того, что Израиль может оказаться в состоянии какой-то гражданской войны»

– сказал он.

Далее Кирби подчеркнул, что американская сторона испытывает глубокую озабоченность развитием событий вокруг судебной реформы в Израиле. В частности, Байден выражал тревогу по поводу протестов в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В этой связи Белый дом призывает все стороны конфликта к компромиссу.

Нетаньяху и оппозиция: диалог возможен

Накануне стало известно о том, что после заявления Нетаньяху о приостановке реформы, главы израильской оппозиции заявили о том, что согласны к диалогу с премьером относительно реформы суда.

В частности, глава партии «Еш Атид» Яир Лапид выразил готовность начать переговорный процесс с премьером Израиля при посредничестве президента Ицхака Герцога.