США отрицают гражданскую войну в Израиле

Судебная реформа, расколовшая израильское общество, не приведет к гражданской войне. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Президент [США Джо Байден] не испытывает обеспокоенности по поводу того, что Израиль может оказаться в состоянии какой-то гражданской войны»
– сказал он.
Далее Кирби подчеркнул, что американская сторона испытывает глубокую озабоченность развитием событий вокруг судебной реформы в Израиле. В частности, Байден выражал тревогу по поводу протестов в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В этой связи Белый дом призывает все стороны конфликта к компромиссу.
Нетаньяху и оппозиция: диалог возможен
Накануне стало известно о том, что после заявления Нетаньяху о приостановке реформы, главы израильской оппозиции заявили о том, что согласны к диалогу с премьером относительно реформы суда.
В частности, глава партии «Еш Атид» Яир Лапид выразил готовность начать переговорный процесс с премьером Израиля при посредничестве президента Ицхака Герцога.