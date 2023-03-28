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Джейхун Байрамов едет в Израиль и Палестину

Джейхун Байрамов едет в Израиль и Палестину
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Израиль на переговоры с руководством этой страны вылетел глава азербайджанского МИД. Джейхун Байрамов также поучаствует в открытии посольства АР, а затем планирует отправиться в Палестину, чтобы пообщаться с местными властями.

Сегодня в Израиль прибывает глава министерства иностранных дел Азербайджана. В рамках визита, который официально стартует 29 марта, Джейхун Байрамов проведет переговоры с израильскими властями и поучаствует в открытии посольства АР.

После этого руководитель внешнеполитического ведомства планирует посетить Палестину и пообщаться там с местными властями.

Визит главы азербайджанской дипмиссии в Израиль и Палестину продлится два дня – 29 и 30 марта.

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