Джейхун Байрамов едет в Израиль и Палестину

Опубликовано: 17:59, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Израиль на переговоры с руководством этой страны вылетел глава азербайджанского МИД. Джейхун Байрамов также поучаствует в открытии посольства АР, а затем планирует отправиться в Палестину, чтобы пообщаться с местными властями.

Сегодня в Израиль прибывает глава министерства иностранных дел Азербайджана. В рамках визита, который официально стартует 29 марта, Джейхун Байрамов проведет переговоры с израильскими властями и поучаствует в открытии посольства АР.

После этого руководитель внешнеполитического ведомства планирует посетить Палестину и пообщаться там с местными властями.

Визит главы азербайджанской дипмиссии в Израиль и Палестину продлится два дня – 29 и 30 марта.