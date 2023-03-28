Опубликовано: 16:33, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Рази Нурулааев анонсировал открытие азербайджано-российской границы в мае текущего года. Граница между странами закрыта со времен ковидной пандемии.

Сухопутная азербайджано-российская граница откроется с 1 мая, заявил депутат азербайджаного Милли Меджлиса Рази Нуруллаев.

Он подчеркнул, что из-за закрытия сухопутных границ около 400 тыс человек потеряли работу. При этом политик выразил уверенность в том, что возобновление сухопутного передвижения поспособствует развитию туризма и экономики в Азербайджане.

Нуруллаев отметил, что передвижные ограничения будут сняты 1 мая. Именно в этот день, по его словам, власти Азербайджана не будут продлевать срок особого карантинного режима в стране.

Напомним, сухопутная граница между Россией и Азербайджаном закрылась в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции.