Опубликовано: 14:50, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Популярные турецкие отели поднялись в цене на четверть из-за инфляции и высокого спроса. Однако повышенная стоимость отдыха не смущает россиян.

Гостиницы Турции увеличили стоимость проживания, это вызвано высокой инфляцией в стране и большим спросом, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

В организации заявили, что турецкие отели подняли цены на проживание на 25%. Помимо россиян, как отметили в РСТ, отдых на курортах Турции пользуется спросом у германских путешественников.

При этом в Союзе подчеркивают, что подорожание никак не отпугнуло российских туристов. Большинство граждан продолжают бронировать номера в отелях, а некоторые на этом фоне придерживаются выжидательной позиции.

Как добавили в РСТ, весенние туры пользуются в настоящее время наибольшей популярностью среди путешественников из России, чем отдых летом. В то же время есть и те, кто бронирует отели на осень.