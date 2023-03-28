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Инфляция и спрос повысили стоимость турецких отелей

Инфляция и спрос повысили стоимость турецких отелей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Популярные турецкие отели поднялись в цене на четверть из-за инфляции и высокого спроса. Однако повышенная стоимость отдыха не смущает россиян.

Гостиницы Турции увеличили стоимость проживания, это вызвано высокой инфляцией в стране и большим спросом, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

В организации заявили, что турецкие отели подняли цены на проживание на 25%. Помимо россиян, как отметили в РСТ, отдых на курортах Турции пользуется спросом у германских путешественников.

При этом в Союзе подчеркивают, что подорожание никак не отпугнуло российских туристов. Большинство граждан продолжают бронировать номера в отелях, а некоторые на этом фоне придерживаются выжидательной позиции.

Как добавили в РСТ, весенние туры пользуются в настоящее время наибольшей популярностью среди путешественников из России, чем отдых летом. В то же время есть и те, кто бронирует отели на осень.

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