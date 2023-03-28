В Москве менее тысячи новых заболевших коронавирусом за сутки

Опубликовано: 12:50, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За минувшие сутки в России коронавирусом заразились еще почти 8,5 тысяч человек, средний уровень заболевания снова начинает снижаться, наиболее положительную динамику болезни показывает столица.

В России наметился прогресс по снижению числа новых заболеваний коронавирусом – за минувшие сутки в стране было выявлено лишь 8 447 новых заболевших, и это заметный прогресс, следует из данных официальной статистики.

Наиболее заметно снижение числа новых инфицированных в Москве – в столице впервые с 9 января выявили менее 1 тыс новых заболевших. Чуть опережает столицу Санкт-Петербург – здесь 1 137 новых инфицированных. Об ощутимом снижении числа новых заболевших сообщает и Московская область – здесь всего 64 инфицированных, в Краснодарском крае заражены еще 168 человек, в Ставропольском крае COVID-19 обнаружили у 49 жителей, в Крыму 78 новых заболевших.

Еще ниже заболеваемость в северокавказских республиках. В Кабардино-Балкарии вирус подтвержден у 17 человек, в Карачаево-Черкесии сообщают о 13 новых заболевших, в Дагестане положительный тест на ковид сдали лишь пять пациентов, в Чечне заболели трое человек, в Ингушетии – двое новых инфицированных, а в Адыгее и в Северной Осетии заболели лишь по одному жителю.

В российские больницы госпитализировали 1 604 новых пациента. Выздоровели за сутки 11 013 человек, за все время с начала пандемии 21 957 466 пациентов. Смерть в связи с коронавирусом подтверждена в 37 случаях. Всего от ковида в России умерли на сегодня 397 146 человек.