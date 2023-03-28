Опубликовано: 10:53, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Си Цзиньпин заявил, что Пекин продолжит участвовать в процессе возобновления отношений между Тегераном и Эр-Риядом, так как данная работа соответствует интересам стран.

Урегулирование разногласий на примере Тегерана и Эр-Рияда говорит о том, что нормализация связей через дипломатию соответствует веяниям времени и интересам государств, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

В телефонном звонке с наследным принцем, премьером Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом китайский лидер отметил, что Пекин продолжит содействовать диалогу Ирана и КСА, а их подписанное недавно соглашение категорически положительно скажется на региональном укреплении.

Си также выразил уверенность в том, что подписанные в Пекине договора позволят Тегерану и Эр-Рияду придерживаться духа добрососедства и расширять свои политические и экономические связи ради мира и безопасности в регионе.

В свою очередь бен Салман поблагодарил Пекин за его посредническую роль в возобновлении отношений между Саудовской Аравией и Ираном, напомнив о важности участия КНР на международной арене. По его словам, работа Китая в Королевстве оценивается высоко.