Урегулирование разногласий на примере Тегерана и Эр-Рияда говорит о том, что нормализация связей через дипломатию соответствует веяниям времени и интересам государств, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
В телефонном звонке с наследным принцем, премьером Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом китайский лидер отметил, что Пекин продолжит содействовать диалогу Ирана и КСА, а их подписанное недавно соглашение категорически положительно скажется на региональном укреплении.
Си также выразил уверенность в том, что подписанные в Пекине договора позволят Тегерану и Эр-Рияду придерживаться духа добрососедства и расширять свои политические и экономические связи ради мира и безопасности в регионе.
В свою очередь бен Салман поблагодарил Пекин за его посредническую роль в возобновлении отношений между Саудовской Аравией и Ираном, напомнив о важности участия КНР на международной арене. По его словам, работа Китая в Королевстве оценивается высоко.