Bayraktar завершает разработку первого в мире БПЛА палубного базирования

Опубликовано: 11:01, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Уже в конце апреля Турция представит беспилотный летательный аппарат, способный совершать взлет и посадку на морские суда. Это первый в мире подобный аппарат этого класса, разработанный компанией Baykar Makina.

В конце апреля из цехов компании Baykar Makina выйдет первый в мире серийный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), способный совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой.

Турецкая компания Baykar впервые представит новейший ударный БПЛА Bayraktar TB3 на фестивале авиации и космических технологий – TEKNOFEST-2023, который пройдет с 27 апреля по 1 мая в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, тестовые полеты ударного дрона начнутся в этом году, - передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Технический директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар​​ и генеральный директор Халук Байрактар уже проинформировали о проектах компании президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Особенностью нового БПЛА станут складывающиеся крылья, благодаря чему он будет способен взлетать и садиться на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой, в том числе, на флагман ВМС Турции - TCG Anadolu. Также у оператора дрона будет возможность управлять им на очень больших расстояниях, что станет весомым преимуществом нового аппарата.