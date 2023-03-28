Bayraktar завершает разработку первого в мире БПЛА палубного базирования

В конце апреля из цехов компании Baykar Makina выйдет первый в мире серийный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), способный совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой.
Турецкая компания Baykar впервые представит новейший ударный БПЛА Bayraktar TB3 на фестивале авиации и космических технологий – TEKNOFEST-2023, который пройдет с 27 апреля по 1 мая в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, тестовые полеты ударного дрона начнутся в этом году, - передает турецкое информационное агентство Anadolu.
Технический директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар и генеральный директор Халук Байрактар уже проинформировали о проектах компании президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Особенностью нового БПЛА станут складывающиеся крылья, благодаря чему он будет способен взлетать и садиться на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой, в том числе, на флагман ВМС Турции - TCG Anadolu. Также у оператора дрона будет возможность управлять им на очень больших расстояниях, что станет весомым преимуществом нового аппарата.