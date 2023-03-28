Азербайджан уступил Швеции в отборочном матче на Евро-2024

Опубликовано: 0:03, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сборная Азербайджана потерпела разгромное поражение от Швеции в квалификации Евро-2024. Встреча в Стокгольме закончилась победой шведов со счетом 5:0.

В Стокгольме только что завершился матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 между сборными Швеции и Азербайджана.

Первый мяч в игре на 38-й минуте забил полузащитник шведской сборной Эмиль Форсберг. На 65-й минуте хозяева удвоили преимущество благодаря автоголу защитника Бахлула Мустафазаде, а на 79-й минуте нападающий Виктор Дьокереш отправил третий мяч в сетку ворот азербайджанской команды. На 88-й минуте полузащитник Йеспер Карлссон сделал счет 4:0, а через минуту Энтони Эланга поставил финальную точку в матче – 5:0 в пользу Швеции.

Для сборной Азербайджана это второе подряд поражение в квалификации Евро-2024. После двух туров в активе подопечных Джанни Де Бьязи нет ни одного очка. Сборная Швеции набрала на данный момент 3 очка.

Матчи первого тура

В рамках первого тура сборная Азербайджана играла на выезде с командой Австрии. Встреча состоялась в минувшую пятницу и закончилась победой австрийцев со счетом 4:1.

Сборная Швеции в первом туре принимала дома команду Бельгии. Уверенную победу со счетом 3:0 одержали гости.