Брат Хабиба захотел подраться с обидчиком Яна

Опубликовано: 7:33, 28 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов готов разделить клетку c грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Россиянин попросил UFC организовать бойцовский поединок.

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, приходящийся братом экс-чемпиону промоушена среди легковесов, непобежденному Хабибу Нурмагомедову, изъявил желание сразиться с грузинским бойцом UFC Мерабом Двалишвили.

Он потребовал от бойцовской организации организовать главный поединок против грузина летом. По словам Умара, разделить клетку он предпочел бы в июне или июле, поскольку у россиянина сейчас проходит месяц Рамадан, а Мераб травмирован. Дагестанец пожелал грузинскому спортсмену скорейшей поправки.

Нурмагомедов в настоящее время не проиграл ни одного боя. Он провел 16 поединков, четыре из которых приходятся на UFC, и все они заканчивались победой российского спортсмена. Мераб недавно единогласным решением судей одолел россиянина, экс-чемпиона UFC Петра Яна.