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Президент Грузии выступит с ежегодным докладом в последний день марта

Парламент Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ближайшую пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит с ежегодным докладом перед депутатами парламента. Начало - в 12:00 по местному времени.

В ближайшую пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит с ежегодным докладом на внеочередном заседании парламента. Об этом сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили.

Он подчеркнул, что на предстоящем заседании, согласно регламенту, другие вопросы рассматриваться не будут.

Доклад Зурабишвили будет посвящен важнейшим вопросам текущей ситуации внутри и вокруг страны.

Папуашвили также добавил, что начало внеочередного заседания - в 12:00 по местному времени.

Напомним, Зурабишвили выступит с ежегодным докладом перед депутатами в четвертый раз. Впервые она сделала это весной 2019 года.

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