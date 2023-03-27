Иран готов участвовать в заседании формата "3+3"

Опубликовано: 21:09, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тегеран поддерживает работу платформы "3+3" и примет участие в следующем ее заседании, когда оно будет организовано, сообщил посол ИРИ в РФ.

Иранская сторона обязательно примет участие во втором заседании платформы "3+3", подготовка которого сейчас ведется МИД России, сообщил посол ИРИ в РФ Казем Джалали.

У дипломата спросили, примет ли Исламская Республика участие в мероприятии, когда оно будет организовано, передает ТАСС.

"Иран всегда поддерживает такой механизм"

— Казем Джалали

Подготовка второй встречи формата

На встрече с армянским коллегой 20 марта глава МИД РФ подтвердил, что ведомство готовит вторую встречу участников платформы "3+3". Впервые об этом он сообщил 23 декабря прошлого года.

По словам Сергея Лаврова, Грузия, отказавшаяся от участия в первого заседании, может присоединиться ко второму заседанию - дверь для Тбилиси остается открытой.

Напомним, первые переговоры платформы "3+3" прошли 10 декабря 2021 года в российской столице. На них присутствовали заместители глав МИД пяти стран - то есть, всех участников формата, кроме Грузии, а именно РФ, Азербайджана, Армении, Турции и Ирана.