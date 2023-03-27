Binance открыла подразделение в Грузии

Блокчейн-хаб криптобиржи Binance появится в Грузии к концу года. О событии сообщили в самой бирже.
Инициаторы проекта хотят задействовать в секторе блокчейн наиболее квалифицированные кадры. Они стремятся также содействовать развитию образовательным инициатив в области цифровых финансов. Еще одна цель - активизация развития индустрии цифровой валюты в Грузии.
О хабе в Грузии
В компании уточнили, что на данный момент от Binance в Грузии работают 25 человек. А после открытия подразделения криптобиржи появятся еще десятки свободных рабочих мест.
Binance и Грузия
Криптовалютная биржа уже сотрудничает с Грузией по ряду направлений.
Так, в начале текущего года были заключены партнерские соглашения с крупным платежным оператором и Агентством инноваций и технологий.
Ведется сотрудничество и в образовательной сфере: меморандумы о сотрудничестве действуют между Binance и пятью самыми крупными вузами Грузии. Биржа снабжает их обучающими материалами и помогает наладить преподавание блокчейна.