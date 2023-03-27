Нетаньяху согласился приостановить судебную реформу

Опубликовано: 19:01, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Израиле достигнута договоренность по вопросу о реформе судебной системы, которая вызвала бурный общественный резонанс и массовые митинги. Премьер-министр Нетаньяху согласился отложить ее принятие в парламенте до лета.

Судебная реформа, ставшая спусковым крючком для масштабных акций протеста, приостановлена - окончательное решение по ней теперь планируется принять только летом.

Как передает израильское радио Kan, такой договоренности достигли премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава Миннацбезопасности, председатель партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир.

Стороны провели консультации. В ходе них и было принято решение о том, что парламент рассмотрит вопрос о возможности принятия судебной реформы на летней сессии. Отметим, что ранее министр не соглашался на отсрочку.

Нетаньяху со своей сторону также сделал уступку. Премьер заявил, что готов дать добро на создание Национальной гвардии, которая будет подчиняться Миннацбезопасности.