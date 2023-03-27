В начале лета в российских автосалонах стартуют продажи иранских машин

С приходом лета в России стартуют продажи автомобилей иранского автоконцерна Saipa – первую их партию, 1000 автомобилей моделей Quik, Saina и Shahin, ввезут в страну по параллельному импорту, сообщил гендиректор "Бест Моторс" Александр Степанов.
Продажи планируют начать с 1 июня. Стоимость новинок будет колебаться от 1 млн до 1,7 млн рублей - от самой дешевой до самой дорогой модели, - добавил Степанов, говоря о ценах, передает РИА Новости.
Также одновременно с этим иранские авто будут сертифицировать в РФ, оформляя на них ОТТС. Также их будут обслуживать в России по гарантии. Пока контракт с Saipa заключен на три года. Только в текущем 2023 году в России планируется продать около 10 тыс автомобилей бренда.
В перспективе руководство концерна рассматривает возможность локализовать свое производство в Санкт-Петербурге.