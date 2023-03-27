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Азербайджан отказался от COVID-паспортов

Азербайджан отказался от COVID-паспортов
В Азербайджане приняли решение отменить коронавирусные паспорта для въезда в страну. Снятие ограничений коснется и торговых центров, спортивных учреждений, кафе, гостиниц.

Ряд требований карантинного режима, включая коронавирусных паспортов для посещения Азербайджана, отменило правительство республики.

В сообщении пресс-службы кабмина говорится, что иностранным граждан, желающим приехать в Азербайджан, отныне не понадобится коронавирусный паспорт при въезде.

Кроме того, снятие ковидных ограничений распространятся на посещение банкетных залов, спортивных заведений, торговых центров, кафе и ресторанов, отелей. Также без COVID-паспорта разрешено передвигаться на междугороднем транспорте.

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