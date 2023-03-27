Опубликовано: 15:48, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские авиакомпании допустили к полетам в турецкую Каппадокию. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Краснодара, Минвод, Сочи и Ростова-на-Дону.

Росавиация допустила ряд российских перевозчиков к авиарейсам в Каппадокию, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, самолет компании S7 будут вылетать в турецкий город из аэропортов Москвы, Минвод, Сочи, Краснодара и Ростова-на-Дону. Кроме того, Norwind будет совершать рейсы Москва-Каппадокия.

Все самолеты будут приземляться в аэропорту Невшехир Каппадокия. Ранее российские авиакомпании не совершали полеты в этот город, однако Росавиация отправляла сообщения о том, что воздушная гавань этого города станет новым пунктом приема отечественных самолетов с пассажирами.

Стоит добавить, что из России в настоящее время можно отправиться в Анкару, Анталью, Стамбул, Измир, Трабзон, Бодрум и другие города республики.