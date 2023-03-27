"Зенит" и "Фенербахче" заключили соглашение о сотрудничестве

Петербургский "Зенит" и стамбульский "Фенербахче" оформили соглашение о сотрудничестве сроком на два года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте российского футбольного клуба.
Соглашение предусматривает сотрудничество не только футбольных мужских и женских клубов, но и баскетбольных команд систем "Зенита" и "Фенербахче".
Согласно подписанному документу, клубы будут обмениваться друг с другом опытом, создавать тренировочные программы и организовывать товарищеские матчи.
"Зенит" и "Фенербахче" заключили соглашение после благотворительной встречи в Стамбуле.
Напомним, в прошлый четверг в Турции состоялся благотворительный футбольный матч между "Фенербахче" и "Зенитом". Встреча завершилась вничью 2:2. Средства, вырученные организаторами от проведения встречи, будут перечислены в Турцию для оказания помощи пострадавшим во время землетрясений.