"Зенит" и "Фенербахче" заключили соглашение о сотрудничестве

Опубликовано: 15:36, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Петербургский футбольный клуб "Зенит" заключил соглашение о сотрудничестве с турецким "Фенербахче". Оно будет включать в себя обмен опытом, создание тренировочных программ и проведение товарищеских матчей.

Петербургский "Зенит" и стамбульский "Фенербахче" оформили соглашение о сотрудничестве сроком на два года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте российского футбольного клуба.

Соглашение предусматривает сотрудничество не только футбольных мужских и женских клубов, но и баскетбольных команд систем "Зенита" и "Фенербахче".

Согласно подписанному документу, клубы будут обмениваться друг с другом опытом, создавать тренировочные программы и организовывать товарищеские матчи.

"Зенит" и "Фенербахче" заключили соглашение после благотворительной встречи в Стамбуле.

Напомним, в прошлый четверг в Турции состоялся благотворительный футбольный матч между "Фенербахче" и "Зенитом". Встреча завершилась вничью 2:2. Средства, вырученные организаторами от проведения встречи, будут перечислены в Турцию для оказания помощи пострадавшим во время землетрясений.