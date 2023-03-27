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"Зенит" и "Фенербахче" заключили соглашение о сотрудничестве

Благотворительный футбольный матч “Фенербахче“ - “Зенит“
© Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
Петербургский футбольный клуб "Зенит" заключил соглашение о сотрудничестве с турецким "Фенербахче". Оно будет включать в себя обмен опытом, создание тренировочных программ и проведение товарищеских матчей.

Петербургский "Зенит" и стамбульский "Фенербахче" оформили соглашение о сотрудничестве сроком на два года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте российского футбольного клуба.

Соглашение предусматривает сотрудничество не только футбольных мужских и женских клубов, но и баскетбольных команд систем "Зенита" и "Фенербахче".

Согласно подписанному документу, клубы будут обмениваться друг с другом опытом, создавать тренировочные программы и организовывать товарищеские матчи.
"Зенит" и "Фенербахче" заключили соглашение после благотворительной встречи в Стамбуле.

Напомним, в прошлый четверг в Турции состоялся благотворительный футбольный матч между "Фенербахче" и "Зенитом". Встреча завершилась вничью 2:2. Средства, вырученные организаторами от проведения встречи, будут перечислены в Турцию для оказания помощи пострадавшим во время землетрясений.

&quot;Карабах&quot; и &quot;Галатасарай&quot; провели благотворительный матч для помощи пострадавшим от землетрясений

"Карабах" и "Галатасарай" провели благотворительный матч для помощи пострадавшим от землетрясений

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