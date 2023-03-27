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Азербайджан увеличил в два раза экспорт плодовых культур

Азербайджан увеличил в два раза экспорт плодовых культур
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
За первые два месяца этого года Азербайджан увеличил экспорт некоторых видов плодовых культур. По сравнению с прошлогодними показателями, продажи увеличились вдвое.

В январе-феврале текущего года Азербайджан отправил на экспорт почти 16,5 тыс тонн плодовых культур, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Отмечается, что экспорт яблок, груш, айвы и других культур, сравнивая с прошлогодними показателями, увеличился в два раза. Общую стоимость экспорта в ведомстве оценили в $10,6 млн.

Ранее в Федеральной таможенной службе рассказывали о скором появлении на территории Азербайджана продуктового хаба "Худат", там же планируется построить Российский специальный таможенный орган.

Проект по возведению хаба в Азербайджане на сегодняшний день развивается активно. Кроме того, он предполагает обеспечение России сельскохозяйственной продукцией.

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