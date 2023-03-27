В Кремле прокомментировали информацию о скором визите Путина в Турцию

Опубликовано: 13:27, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кремле опровергли информацию о готовящемся визите президента России Владимира Путина в Анкару. Там отметили, что таких планов у российского лидера сейчас нет.

В Кремле прокомментировали распространенную утром 27 марта информацию о скором визите президента России Владимира Путина в Турцию.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что подготовка к визиту Путина в эту страну на данный момент не ведется.

Ранее сегодня турецкие СМИ разместили у себя информацию о готовящемся визите президента РФ Анкару. По их данным, он держится в секрете. Ожидается, что в Турции Путин поговорит с турецким коллегой о целом ряде вопросов и посетит пострадавшие от землетрясений районы Турции.