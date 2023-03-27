Промышленность Турции потрясло на $9 млрд

Опубликовано: 11:12, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Февральское землетрясение нанесло значительный ущерб промышленности Турции. Согласно последним подсчетам, промышленный сектор страны потерял порядка $9 млрд. Более 5 тыс предприятий приостановили работу.

Министерство промышленности Турции проинформировало о том, что в результате февральского землетрясения промышленность потеряла девять миллиардов долларов.

По словам главы ведомства, в промышленных зонах страны было повреждено около 5 600 предприятий. В настоящее время работу продолжают более 30 тыс предприятий. На остальных 33 тысячах предприятий производство продолжено.

«Мы оцениваем ущерб инфраструктуре, зданиям, оборудованию и запасам продукции суммой порядка 170 миллиардов турецких лир (примерно $9 млрд)»

– сказал он.

Далее глава ведомства сообщил о том, что в провинции Адыяман стихия нанесла ущерб в размере семи миллиардов лир, что составляет примерно $367 млн.