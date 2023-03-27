Опубликовано: 9:28, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министры иностранных дел Ирана и КСА провели телефонный разговор. Стороны обсудили нормализацию отношений между государствами и проведение переговоров глав внешнеполитических ведомств.

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан поговорил по телефону со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фархан Аль Саудом.

Как сообщает ТАСС, руководители ведомств побеседовали о недавно подписанном соглашении о нормализации отношений между Тегераном и Эр-Риядом. Также обсуждалась их встреча друг с другом, которая в настоящее время готовится.

На прошлой неделе Саудовское агентство печати заявило, что главы МИД должны встретиться в ближайшее время. Ранее иранский министр говорил о скорой встрече с коллегой из КСА, однако переговоры должны состояться на нейтральной территории.

Стоит также добавить, что иранская сторона предложила Саудовскому Королевству три места на карте мира, где можно было бы провести встречу руководителей внешнеполитических ведомств.

Ранее король Саудовской Аравии Салман аль-Саид пригласил иранского лидера Эбрахима Раиси совершить визит в Королевство, на что президент Исламской Республики отреагировал положительно.