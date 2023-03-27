Президент Израиля потребовал остановить судебную реформу

Ради безопасности Израиля судебная реформа должна быть отменена, об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог.
"Во имя единства народа Израиля, во имя ответственности я призываю вас остановить законодательный процесс [принятия реформы]",
– заявил он.
Ранее сообщалось, что после критики судебной реформы министр обороны Израиля был отправлен в отставку.
Напомним, что 15 марта Герцог представил свой план проведения реформы суда в стране. План носил компромиссный характер и был призван учитывать мнения всех сторон конфликта.
Представители оппозиции заявили, что проект «не идеален, но реалистичен».
В свою очередь, глава правительства страны Биньямин Нетаньяху отвергла предложение Герцога, мотивировав это тем, что проект не позволяет достичь желаемого баланса между ветвями власти.