Президент Израиля потребовал остановить судебную реформу

Опубликовано: 8:09, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Израиля призвал остановить судебную реформу ради безопасности Израиля. Ранее с критикой судебной реформы вступил министр обороны Израиля.

Ради безопасности Израиля судебная реформа должна быть отменена, об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

"Во имя единства народа Израиля, во имя ответственности я призываю вас остановить законодательный процесс [принятия реформы]",

– заявил он.

Ранее сообщалось, что после критики судебной реформы министр обороны Израиля был отправлен в отставку.

Напомним, что 15 марта Герцог представил свой план проведения реформы суда в стране. План носил компромиссный характер и был призван учитывать мнения всех сторон конфликта.

Представители оппозиции заявили, что проект «не идеален, но реалистичен».

В свою очередь, глава правительства страны Биньямин Нетаньяху отвергла предложение Герцога, мотивировав это тем, что проект не позволяет достичь желаемого баланса между ветвями власти.