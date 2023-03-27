Доллар просел на открытии торгов

Опубликовано: 7:50, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доллар и евро торговались разнонаправленно на открытии торгов Мосбиржи. Юань сохранил позиции. Завтра доллар будет стоить 78,57 рублей.

Курс доллара к рублю на утренних торгах Мосбиржи снизился на 33,5 копейки по сравнению с вечерними показателями, составив 76,74 рубля.

Европейская валюта продемонстрировала рост на 0,75 копеек, до 82,72 рубля.

Курс юаня к рублю сохранил позиции, закрепившись на отметке в 11,14 рублей.

Курс доллара на завтра

Согласно прогнозам аналитиков, во вторник, 28 марта, курс доллара составит 78,57 рублей. Минимальная стоимость американской валюты составит 77, 47, максимальная – 79, 67 рублей.