"Карабах" и "Галатасарай" провели благотворительный матч для помощи пострадавшим от землетрясений

Опубликовано: 21:55, 26 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку состоялся благотворительный футбольный матч "Карабах" – "Галатасарай". Победу со счетом 2:1 одержала турецкая команда. Все средства, вырученные организаторами от проведения встречи, перечислят в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясений.

В воскресенье вечером на Олимпийском стадионе в Баку прошел благотворительный футбольным матч между азербайджанским "Карабахом" и турецким "Галатасараем".

Счет в матче уже на 4-й минуте открыли гости благодаря точному удару нападающего Бафетимби Гомиса. Агдамская команда восстановила статус-кво на 19-й минуте – отличился нападающий Редон Джиджа. А на 87-й минуте гости заработали пенальти, который реализовал нападающий Мауро Икарди.

Цель матча - помощь пострадавшим от землетрясений

Игра была организована с целью собрать средства для помощи пострадавшим во время сильнейших землетрясений, потрясших Турцию почти полтора месяца назад. Матч вызвал ажиотаж у жителей азербайджанской столицы. Все 62 тыс билетов, поступивших в продажу, были раскуплены в кратчайшие сроки. Игру также посетили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.

Серия благотворительных матчей

На днях в Стамбуле состоялся благотворительный футбольный матч между местным "Фенербахче" и петербургским "Зенитом" (2:2). Средства, вырученные организаторами от проведения встречи, перечислят в Турцию.

Ранее сообщалось, что в апреле благотворительную встречу могут провести азербайджанский "Сабах" и турецкий "Бешикташ". Стамбульская команда планирует целую серию подобных матчей. Все собранные средства направят на помощь пострадавшим от землетрясений.



Напомним, в начале прошлого месяца в Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Согласно последним данным, жертвами стихийного бедствия стали более 50 тыс человек. Подземные толчки также ощутили на себе жители соседних государств. В частности, в соседней Сирии погибло по меньшей мере 5 тыс человек.