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Сборная России по футболу одержала первую победу за полгода

Полузащитник сборной России Сергей Пиняев празднует гол в ворота сборной Ирака
© Фото: официальный сайт РФС
Сборная России обыграла в товарищеском матче команду Ирака со счетом 2:0. Эта первая победа российской команды с сентября 2022 года. Тогда была обыграна сборная Кыргызстана.

Первая победа за полгода

Вечером 26 марта в Санкт-Петербурге состоялся товарищеский матч между сборными России и Ирака по футболу. Игра завершилась победой российской команды со счетом 2:0.

Оба мяча записали на свой счет игроки "Локомотива". Первый мяч в игре забил на 50-й минуте полузащитник Антон Миранчук, а через восемь минут отличился его одноклубник Сергей Пиняев.

В этой встрече Сергей Пиняев установил новый рекорд, став самым молодым автором гола в истории российской сборной. Хавбеку удалось это сделать в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней. Ранее этот рекорд принадлежал нападающему Дмитрию Сычеву (18 лет 6 месяцев и 23 дня).

Для подопечных Валерия Карпина сегодняшняя победа стала первой за полгода. В сентябре 2022 года они обыграли команду Кыргызстана (2:1).

Предыдущая встреча

В минувший четверг сборная России провела в Тегеране товарищеский матч с командой Ирана. Россияне вышли вперед на 28-й минуте благодаря голу Антона Миранчука с пенальти, однако в самом начале второго тайма право на пенальти получили уже иранцы, который уверенно реализовал нападающий Мехди Тареми.

Сборные России и Ирана по футболу разошлись миром

Сборные России и Ирана по футболу разошлись миром

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