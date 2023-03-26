Казахстан одержал волевую победу над Данией в отборе на Евро-2024

Опубликовано: 17:59, 26 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Казахстан обыграл Данию в отборочном матче на Евро-2024, уступая после первого тайма 0:2. Встреча в Астане завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

В Астане только что завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Казахстана и Дании.

Счет в матче открыли датчане – на 21-й минуте отличился нападающий Расмус Хейлунд. На 35-й минуте он оформил дубль и увеличил преимущество Дании до двух мячей.

На 72-й минуте сборная Казахстана заработала пенальти, который реализовал полузащитник Бахтиер Зайнутдинов. На 86-й минуте хавбек Асхат Тагыберген сделал счет равным, а спустя 3 минуты нападающий Абат Аймбетов отправил третий мяч в сетку ворот датчан, установив окончательный результат – 3:2 в пользу Казахстана.

Предыдущий матч

В первом туре квалификации Евро-2024 сборная Казахстана принимала на своем поле Словению. Победу в матче со счетом 2:1 одержали гости. На гол команды казахстанской команды, забитый нападающим Максимом Самородовым на 23-й минуте, Словения ответила точными ударами защитника Давида Брекало на 47-й минуте и нападающего Жана Випотника на 78-й минуте.