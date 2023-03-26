МВФ назвал причины падения роста мировой экономики

Опубликовано: 15:22, 26 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Ужесточение мировой денежно-кредитной политики и торможение экономической активности многих стран привело к замедлению их экономического роста, заявила сегодня на форуме в Пекине глава МВФ Кристалина Георгиева.

Минувший 2022 год так и не стал успешным для экономик большинства стран мира, а риски для их финансовой стабильности заметно увеличились, заявила сегодня на форуме развития Китая, проходящем в Пекине, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Ожидается, что в этом году глобальный экономический рост замедлится до уровня ниже 3%, и эти показатели могут улучшиться лишь в 2024 году, но и в этом случае они будут ниже среднего исторического показателя в 3,8%", – цитирует Георгиеву китайское финансовое издание "Цайсинь".

К замедлению экономического роста привели длительные травмирующие последствия пандемии, конфликты, а также торможение экономической активности вследствие ужесточения денежно-кредитной политики.

Также большую обеспокоенность МВФ вызывает "большая неопределенность", с которой сталкивается глобальная экономика - геоэкономическая фрагментация может расколоть мир на соперничающие экономические блоки, что в конечно итоге приведет к бедности и меньшей защищенности людей.

Заметно увеличились риски для финансовой стабильности – это и введенное многими странами повышение процентных ставок, которое было призвано бороться с инфляцией, но стало катализатором финансового давления в условиях высокого уровня задолженности.

Ранее о том, что банкротство калифорнийского Silicon Valley Bank было в том числе связано с тем, что мир переживает самый стремительный рост процентных ставок в истории – на 500 базисных пунктов за последние 12 месяцев – заявил заместитель директора Китайского центра международных экономических обменов Чжу Минь.