Армия Турции получила первую партию БТР ZAHA

Турецкие военные получили первую партию новейших бронированных десантно-штурмовых бронетранспортеров-амфибий ZAHA, разработанных в соответствии с пожеланиями самих военнослужащих.
Новая техника предназначена для морских пехотинцев и может обеспечивать как безопасную высадку десанта в зонах операций морской пехоты, так и выполнять функцию боевой бронированной машины после высадки десанта, передает турецкое информационное агентство Anadolu.
Турецкие БТР-амфибии лучше зарубежных аналогов по вместимости личного состава, баллистической и противоминной защите, а также более эффективны при выполнении боевых задач на воде и на суше.
Напомним, новый БТР-амфибия впервые был представлен за границей на выставке Indo Defense Expo & Forum 2022 в Индонезии в ноябре минувшего 2022 года. Всего в стране планируется произвести 27 таких боевых машин, 23 из которых будут предназначены для перевозки личного состава, две - в качестве командных пунктов и две – для санитарных нужд.