Армия Турции получила первую партию БТР ZAHA

Опубликовано: 14:43, 26 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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На вооружение ВС Турции поступила первая партия гусеничных бронированных десантно-штурмовых бронетранспортеров-амфибий ZAHA, разработанных компанией FNSS Savunma Sistemleri AŞ для нужд морской пехоты.

Турецкие военные получили первую партию новейших бронированных десантно-штурмовых бронетранспортеров-амфибий ZAHA, разработанных в соответствии с пожеланиями самих военнослужащих.

Новая техника предназначена для морских пехотинцев и может обеспечивать как безопасную высадку десанта в зонах операций морской пехоты, так и выполнять функцию боевой бронированной машины после высадки десанта, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Турецкие БТР-амфибии лучше зарубежных аналогов по вместимости личного состава, баллистической и противоминной защите, а также более эффективны при выполнении боевых задач на воде и на суше.

Напомним, новый БТР-амфибия впервые был представлен ​​за границей на выставке Indo Defense Expo & Forum 2022 в Индонезии в ноябре минувшего 2022 года. Всего в стране планируется произвести 27 таких боевых машин, 23 из которых будут предназначены для перевозки личного состава, две - в качестве командных пунктов и две – для санитарных нужд.