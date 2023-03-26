За сутки в России заболели коронавирусом почти 11 тысяч человек

Опубликовано: 13:25, 26 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За минувшие сутки в России коронавирусом заразились еще почти 11 тысяч человек, средний уровень заболевания продолжает оставаться прежним, существенных подвижек в статистике заболевания нет.

За минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 10 940 россиян, следует из данных официальной статистики.

Лидерами по числу новых заболевших продолжает оставаться Москва - 1 356 новых случаев, чуть отстает от столицы Санкт-Петербург – здесь 1 279 новых заразившихся. Московская область сообщает о 218 инфицированных, в Краснодарском крае заражены еще 233 человека, в Ставропольском крае COVID-19 обнаружили у 276 жителей, в Крыму 89 новых заболевших.

Ниже заболеваемость в северокавказских республиках. В Дагестане положительный тест на ковид сдали лишь четыре пациента, в Кабардино-Балкарии вирус подтвержден у 12 человек, в Адыгее заболели 12 жителей, в Карачаево-Черкесии сообщают о 15 новых заболевших, в Северной Осетии 14 новых инфицированных. Лучше всего ситуация в Ингушетии – новых заболевших в республике нет, и в Чечне заболел лишь один человек.

В российские больницы госпитализировали 778 новых пациентов. Выздоровели 9 889 человек за сутки и 21 938 293 - за все время с начала пандемии. Смерть в связи с коронавирусом подтверждена в 32 случаях. Всего от ковида в России умерли на сегодня 397 078 человек.

За все время пандемии в стране переболели коронавирусом 22 586 210 человек.