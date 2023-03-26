Столичный регион ждут затяжные весенние дожди

Опубликовано: 12:32, 26 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Московский регион сегодня будет заливать весенними дождями - прогнозируется, что североатлантический циклон выльет на столицу от 10 до 19 мм осадков, что составит 25-50% от всей месячной нормы.

В столичном регионе сегодня будет тепло, но очень сыро - будет лить как из ведра особенно днем, с 12:00 до 15:00. МЧС России даже распространило по этой причине штормовое предупреждение, попросив жителей по возможности не выходить из дома.

"За всю историю базовой столичной метеостанции ВДНХ с 1948 года в этот день так дождливо было всего лишь один раз - в далеком 1951 году, когда в осадкомеры попало 11,8 мм, что является пока рекордным значением для 26 марта. С высокой вероятностью можно прогнозировать, что сегодняшний выходной станем самым влажным, как минимум за последние 75 лет, и будет побит суточный рекорд осадков, державшийся с середины прошлого века", - написал в своем Telegram-канале синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Атмосферное давление будет низким, будет пасмурно, временами зарядят сильные дожди, а воздух в столице и области прогреется до плюс 8.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичным регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона, сопровождаемого аномальным количеством осадков, то есть в Москве пасмурно, временами сильные дожди, температура воздуха плюс 6 - плюс 8, по области - плюс 4 - плюс 9", - рассказал Тишковец.

Ветер ожидается теплый, южный, но к вечеру он сменит направление на северо-западное, его скорость составит 4-9 м/с.

Атмосферное давление будет продолжать падать и к концу дня составит 733 мм ртутного столба.

Впрочем, в любых минусах есть и плюс – после таких дождей со снежными сугробами в регионе будет покончено.