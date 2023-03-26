Мировыми лидерами в торговле стали Китай и Россия

Опубликовано: 11:49, 26 мар 2023 (UTC+3 MSK)

За прошедший 2022 год мировыми лидерами по росту торговли стали Китай и Россия. По данным статики, они побили собственные рекорды по профициту торгового баланса: Китай нарастил его на треть, до $877 млрд, а Россия увеличила этот показатель в 1,7 раза, до $333,4 млрд.

По итогам минувшего 2022 года мировыми лидерами по росту торгового баланса стали Китай и Россия, свидетельствуют данные национальных статистических служб двух стран.

Так, торговый профицит Китая вырос за прошлый год на 30%, до максимальных за всю историю наблюдений $877,6 миллиарда. Россия же нарастила за год профицит в 1,7 раза - до рекордных $333,4 миллиарда, поднявшись среди крупнейших экономик мира на второе место, передает РИА Новости.

На третьем месте с максимальным с 2012 года положительным сальдо торгового баланса в $221,3 миллиарда Саудовская Аравия, на четвертое поднялась Норвегия, увеличившая торговый профицит в 2,7 раза, до $164,3 миллиарда. Замыкает пятерку лидеров Австралия – рост ее торгового баланса составил почти 27%, до $123,1 миллиарда.

Значительный рост торговли показал Катар - по итогам года он поднялся на пять позиций - на шестое место, заработав положительное сальдо в $97,5 миллиарда. А вот Германия опустилась со второго сразу на седьмое место, профицит ее торгового баланса рухнул в 2,4 раза - до $85,34 миллиарда. На восьмом месте с торговым профицитом в $71 миллиард Ирландия, на девятом с $58,2 миллиарда Малайзия, замыкают десятку стран-лидеров Нидерланды, где показатель сократился на четверть - до $56,2 миллиарда.

В целом профицит торгового баланса в 2022 году зафиксирован у 26 крупных экономик мира до $2,45 триллиона. Годом ранее рост отмечался у 32 экономик мира, но был скромнее – всего $2,1 триллиона.