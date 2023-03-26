В Азербайджане наградили лучших гимнасток страны

Опубликовано: 10:59, 26 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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В Азербайджане завершился 28-й чемпионат страны по художественной гимнастике. Накануне в Баку прошла церемония награждения его победительниц.

В Национальной арене гимнастики в Баку накануне наградили победителей и призеров 28-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике среди спортсменок, выступивших в индивидуальной программе в возрастной категории "взрослые".

Победители и призеры определились в ходе соревнований по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента). Так, в упражнении с обручем первое место заняла Зохра Агамирова, на втором месте - Алина Гезалова, третью позицию заняла Илона Зейналова.

В композиции с мячом золотую медаль завоевала Зохра Агамирова, "серебро" у Алины Гезаловой, бронзовую медаль завоевала Алина Мамедова. В программе с булавами на высшую ступень пьедестала почета поднялась Зохра Агамирова, на втором месте Илона Зейналова, третью позицию заняла Камилла Сеидзаде. В упражнении с лентой "золото" завоевала Зохра Агамирова, "серебро" - Алина Гезалова, бронзовая медаль у Илоны Зейналовой, передает Trend.

Зохра Агамирова, Алина Гезалова, Илона Зейналова и Камилла Сеидзаде - воспитанницs клуба "Оджаг Спорт". Алина Мамедова представляет Республиканскую комплексную спортивную школу.

Напомним, 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходил 24-25 марта в Национальной арене гимнастики. В соревнованиях приняли участие гимнастки, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, Оздоровительный центр Гянджа-Нафталана, спортивный клуб Grasiya, культурный центр "Зиря" и город Сумгайыт. Они выступили в двух возрастных категориях - "юниорки" (2008-2010 годов рождения) и "взрослые" (2007 г.р. и старше).