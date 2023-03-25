Турция обыграла Армению на футбольном поле

Опубликовано: 21:54, 25 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция и Армения встретились сегодня на футбольном поле. Третья совместная игра в истории завершилась победой турецкой сборной со счетом 2:1.

В Ереване 25 марта состоялся исторический футбольный матч: Армения против Турции. Команды вышли на поле в рамках матча отборочного тура Евро-2024. Турция ушла с поля победителем, игроки Армении не смогли забить ни одного мяча.

Первый гол матча в ворота Турции совершил на 10-й минуте Озан Кабак. Таким образом поначалу Армения вышла вперед благодаря автоголу. Впоследствии игроки турецкой сборной забили еще два мяча, теперь уже в ворота соперника: на 34-й минуте счет сравнял Оркун Кекчю, на 63-й минуте гол забил Керем Актюркоглу.

Команда Армении, так и не отправив в ворота - хоть свои, хоть чужие - ни одного мяча, собрала за игру пять предупреждений.

Ранее сборные двух стран встречались на поле в 2008 году в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2010. Игра состоялась в Ереване, затем в 2009 году был дан ответный матч в Бурсе.

Сегодняшняя встреча проходила на Республиканском стадионе в армянской столице.

Чемпионат Европы по футболу состоится летом будущего года в Германии, с 14 июня по 14 июля. Отборочный турнир начался в марте и продлился год. За это время из 53 команд-участниц будут выбраны 24 сборные, которые будут участвовать в ЧМ-2024.