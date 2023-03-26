Самарканд и Абу-Даби свяжут новые рейсы

Четыре раза в неделю будут выполняться рейсы между Самаркандом и Абу-Даби, сообщает Wizz Air. Ранее самолеты на данном направлении летали трижды в неделю.
Лоукостер Wizz Air наращивает количество рейсов между Самаркандом и Абу-Даби.
Ранее Узбекистан и ОАЭ на данном направлении были связаны тремя рейсами в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Перевозчик решил увеличить их число и добавил воскресный перелет. Первый такой рейс состоится 26 марта.
На маршруте летают самолеты типа Airbus A320/A321, билеты на новые рейсы поступили в продажу.