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Между Россией и Узбекистаном станет больше рейсов

Между Россией и Узбекистаном станет больше рейсов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фергану и Иркутск в мае прямым рейсом свяжет компания S7. Этот рейс появится в расписании спустя долгое время. Самолеты будут летать по пятницам.

Регулярные рейсы между Иркутском и Ферганой решила возобновить в этом сезоне авиакомпания S7 Airlines.

Полеты будут выполняться с 5 мая, каждую пятницу. Летать между городами будут самолеты Boeing 737-800.

Отмечается, что данный маршрут долгое время отсутствовал в расписании.

Аэропорт Ферганы с начала года предлагает туристам услугу Tax Free. Она распространяется на покупки дороже 1 млн сумов, что примерно равно 5,5 тыс рублей.

В Узбекистане начал летать лоукостер Centrum Air

В Узбекистане начал летать лоукостер Centrum Air

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