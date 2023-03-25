Опубликовано: 18:05, 25 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Провокации Армении и агрессивная риторика армянского руководства показывают, что Ереван хочет обострить ситуацию в регионе и сорвать реализацию мирного договора. Армения не хочет мира в регионе и не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану.

Азербайджанский МИД сегодня распространил заявление в связи с ситуацией в районе Лачинского коридора. Ранее Минобороны республики сообщило о взятии под контроль объездов Лачинской дороги в связи с активными работами незаконных армянских военных формирований по поставкам вооружения и строительству новых объездных дорог.

Поставки вооружения армянскими НВФ не были предотвращены до сегодняшнего дня, несмотря на обращения Азербайджана, отметили в ведомстве. Кроме того, в последнее время активно началось строительство грунтовок в объезд Лачинской дороги.

Намерение армянской стороны умышленно обострить ситуацию в регионе проявилось провокациями 5 марта на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу и 20 марта в направлении Зангиланского района, в результате которых были зафиксированы гибель и ранения азербайджанских военнослужащих.

Данные провокации сопровождались агрессивной риторикой руководства Армении, отметили в МИД. Президент, премьер, глава МИД Армении не прекращают заявлений, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Это «яркий пример тому, что данная страна до сих пор не отказалась от своих территориальных претензий к Азербайджану», говорится в заявлении.

Армянские провокации стали свидетельством того, что Армения стремится целенаправленно сорвать мирный процесс на фоне недавней интенсификации международных усилий по мирному соглашению, а также показывают ее незаинтересованность в обеспечении мира и стабильности в регионе, информирует азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

«Призываем Армению воздерживаться от провокационных действий и заявлений, обостряющих ситуацию в регионе, от вмешательства во внутренние дела Азербайджана и выполнять взятые на себя обязательства, вместо продолжения попыток ввести в заблуждение международное сообщество»,

– следует из заявления МИД Азербайджана.

Также в ведомстве указали на то, что для прекращения незаконной деятельности на суверенных территориях Азербайджана необходимо установление пограничного перехода и КПП между Азербайджаном и Арменией в конечной точке Лачинской дороги.