Опубликовано: 15:30, 25 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, зерновую сделку и сирийскую проблемы.

Президент РФ Владимир Путин побеседовал по телефону с руководителем Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора российский лидер в первую очередь поздравил своего коллегу и турецкий народ с началом священного для представителей ислама месяца Рамадан.

Затем главы двух государств обсудили двустороннее партнерство. Как отмечает Кремль, стороны положительно оценили торговое и экономическое сотрудничество, а также реализацию совместных проектов, включая строительство АЭС "Аккую" и создание газового хаба.

Далее Эрдоган выразил благодарность Путину за помощь, которую оказала Россия в ходе ликвидации последствий мощных землетрясений в феврале текущего года на юго-востоке республики. Он высоко оценил деятельность российского полевого госпиталя в Хатае.

Также турецкий и российский лидеры договорились по поставкам строительных материалов из России для восстановления инфраструктуры в пострадавших от стихийного бедствия районах.

Также главы двух стран прокомментировали продление зерновой сделки на 60 дней. При этом президенты России и Турции выразили настрой на его полное выполнение, а именно ликвидацию ограничений для российских сельхозтоваров.

Кроме того, Путин Эрдоган вновь подняли вопрос, связанный с ситуацией в Сирии. Стороны в очередной раз отметили важность продолжения процесса нормализации отношений между Дамаском и Сирией. В заключение турецкий лидер указал на посредническую роль Москвы в данной проблеме.