РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

SOCAR объявил о начале транзита нефти из Актау по Баку-Тбилиси-Джейхан

SOCAR объявил о начале транзита нефти из Актау по Баку-Тбилиси-Джейхан
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Транзит нефти из месторождения "Тенгиз" по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан стартовал в рамках соглашения между Азербайджаном и Казахстаном.

Госкомпания Азербайджана SOCAR объявила о начале транзита нефти из Казахстана по Баку-Тбилиси Джейхан.

Как отметили в компании Транзит осуществляется в рамках соглашения между SOCAR и казахстанской компанией "Казмунайгаз". Планируется транзитировать порядка 1,5 млн тонн в год.

Подчеркивается, что 14 танкерных рейсов будут производиться через Каспийское море до конца года. При этом 27 марта из Актау выйдет на воду азербайджанский танкер "Шуша", который повезет новую партию нефти из Казахстана.

Ранее замглавы "Казмунайгаз" Булат Закиров сообщал о скором начале отгрузки казахстанского сырья в Азербайджан.

Казахстан впервые поставил в Азербайджан нефть Кашагана

Казахстан впервые поставил в Азербайджан нефть Кашагана

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
735 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version