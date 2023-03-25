Опубликовано: 10:40, 25 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Транзит нефти из месторождения "Тенгиз" по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан стартовал в рамках соглашения между Азербайджаном и Казахстаном.

Госкомпания Азербайджана SOCAR объявила о начале транзита нефти из Казахстана по Баку-Тбилиси Джейхан.

Как отметили в компании Транзит осуществляется в рамках соглашения между SOCAR и казахстанской компанией "Казмунайгаз". Планируется транзитировать порядка 1,5 млн тонн в год.

Подчеркивается, что 14 танкерных рейсов будут производиться через Каспийское море до конца года. При этом 27 марта из Актау выйдет на воду азербайджанский танкер "Шуша", который повезет новую партию нефти из Казахстана.

Ранее замглавы "Казмунайгаз" Булат Закиров сообщал о скором начале отгрузки казахстанского сырья в Азербайджан.