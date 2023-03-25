Квалификация Евро-2024: Азербайджан проиграл Австрии

Опубликовано: 2:40, 25 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Сборная Азербайджана потерпела поражение от команды Австрии в отборочном матче Евро-2024. Игра проходила в Линце и завершилась победой австрийцев со счетом 4:1.

В пятницу вечером в Линце состоялась отборочная встреча Евро-2024 между сборными Австрии и Азербайджана.

Первый мяч в игре был забит 27-й минуте – голом отметился полузащитник австрийцев Марсель Забитцер. Спустя всего две минуты нападающий Михаэль Грегорич удвоил преимущество хозяев, а на 50-й минуте Забитцер оформил дубль и довел счет до разгромного.

На 64-й минуте сборной Азербайджана удалось отыграть один мяч благодаря точному удару полузащитника Эмина Махмудова, однако через 5 минут полузащитник Кристоф Баумгартнер в четвертый раз поразил сетку ворот азербайджанской команды, установив тем самым окончательный результат – 4:1 в пользу австрийцев.

В параллельной встрече сборная Бельгии со счетом 3:0 разгромила команду Швеции. Таким образом, на данный момент группу F с 3 очками возглавляет сборная Австрия, которая опережает команду Бельгии по дополнительным показателям. На третьей строчке находится Эстония, не сыгравшая пока ни одного матча. Далее следуют Азербайджан и Швеция.