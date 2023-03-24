Землетрясение в Иране: пострадали почти 170 человек

Опубликовано: 21:55, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В результате землетрясения, произошедшего утром в Иране в городе Хой, были ранены 165 человек, почти 80 были госпитализированы. Магнитуда подземных толчков составила 5,6.

Более 160 человек пострадали из-за землетрясения в Западном Азербайджане, которое произошло сегодня утром, передает Fars.

Глава провинции уточнил, что в шахрестанах Хой и Сельмас были травмированы 165 человек.

По данным Mehr, было госпитализировано 75 раненых.

Об утреннем землетрясении в Хое

Агентство уточняет, что магнитуда подземных толчков достигла 5,6.

Очаг располагался на глубине 8 км. Само землетрясение было зафиксировано в 6.46 по местному времени (6.16 мск).

Кроме Хоя, землетрясение почувствовали в расположенных неподалеку городах Урмия и Тебриз - столицах Западного и Восточного Азербайджана соответственно.

В зданиях в семи населенных пунктах шахрестанов Хой и Сельмас появились трещины.

Напомним, 28 января 2023 года в районе города Хой произошло разрушительное землетрясение, магнитуда которого составила 5,9. В результате погибли три человека. Число пострадавших, по последним данным, составило 1167 человек. Многие остались без дома.