Землетрясение в Иране: пострадали почти 170 человек

Более 160 человек пострадали из-за землетрясения в Западном Азербайджане, которое произошло сегодня утром, передает Fars.
Глава провинции уточнил, что в шахрестанах Хой и Сельмас были травмированы 165 человек.
По данным Mehr, было госпитализировано 75 раненых.
Об утреннем землетрясении в Хое
Агентство уточняет, что магнитуда подземных толчков достигла 5,6.
Очаг располагался на глубине 8 км. Само землетрясение было зафиксировано в 6.46 по местному времени (6.16 мск).
Кроме Хоя, землетрясение почувствовали в расположенных неподалеку городах Урмия и Тебриз - столицах Западного и Восточного Азербайджана соответственно.
В зданиях в семи населенных пунктах шахрестанов Хой и Сельмас появились трещины.
Напомним, 28 января 2023 года в районе города Хой произошло разрушительное землетрясение, магнитуда которого составила 5,9. В результате погибли три человека. Число пострадавших, по последним данным, составило 1167 человек. Многие остались без дома.