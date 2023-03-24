Казахстан намерен развивать сотрудничество с Россией в газовой сфере

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сегодня в Астане встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе рабочей встречи они обсудили вопросы по развитию сотрудничества в газовом секторе, сообщила компания.
Стороны детально рассмотрели вопросы развития сотрудничества в газовой сфере, а также участие Казахстана в "тройственном газовом союзе", которое осенью прошлого года Россия предложила и Узбекистану, передает РИА Новости.
Напомним, союз трех стран предполагает транспортировку российского газа по территориям этих стран, в январе 2023 года "Газпром" уже подписал двусторонние дорожные карты по сотрудничеству с правительством Казахстана и министерством энергетики Узбекистана.
Документ предусматривает транзит российского голубого топлива по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия–Центр".
Основные условия поставок пока обговариваются.