Армянские НВФ строят вторую дорогу в обход Лачинского коридора

Опубликовано: 17:59, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже вторую объездную дорогу строят члены армянских НВФ в Карабахском экономическом районе Азербайджана в обход Лачинского коридора. Она расположена к северу от первой и пролегает по маршруту Ханкенди-Кесалар-Мирзяляр-Туршсу.

Армянские НВФ строят новую дорогу в объезд Лачинского коридора, об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Новая дорога идет по маршруту Ханкенди-Кесалар-Мирзяляр-Туршсу, она расположена севернее первой объездной дороги Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Судя по опубликованному видеоролику, при строительстве используется инженерная и специальная техника.

Новый объездной путь, так же, как и по прежний, будет использоваться для доставки военных грузов на боевые позиции армянских НВФ.

В Баку подчеркнули, что незаконная деятельность армянской стороны в Карабахском экономическом районе Азербайджана нарушает, причем грубо, Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, она может вызвать эскалацию обстановки в регионе.

Соответственно, обратили внимание власти Азербайджана, именно военно-политическое руководство Армении понесет ответственность за возможные результаты таких провокаций.