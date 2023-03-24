Армянские НВФ строят вторую дорогу в обход Лачинского коридора

Армянские НВФ строят новую дорогу в объезд Лачинского коридора, об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Новая дорога идет по маршруту Ханкенди-Кесалар-Мирзяляр-Туршсу, она расположена севернее первой объездной дороги Ханкенди-Халфали-Туршсу.
Судя по опубликованному видеоролику, при строительстве используется инженерная и специальная техника.
Новый объездной путь, так же, как и по прежний, будет использоваться для доставки военных грузов на боевые позиции армянских НВФ.
В Баку подчеркнули, что незаконная деятельность армянской стороны в Карабахском экономическом районе Азербайджана нарушает, причем грубо, Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, она может вызвать эскалацию обстановки в регионе.
Соответственно, обратили внимание власти Азербайджана, именно военно-политическое руководство Армении понесет ответственность за возможные результаты таких провокаций.