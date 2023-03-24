РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Армянские НВФ строят вторую дорогу в обход Лачинского коридора

Армянские НВФ строят вторую дорогу в обход Лачинского коридора
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уже вторую объездную дорогу строят члены армянских НВФ в Карабахском экономическом районе Азербайджана в обход Лачинского коридора. Она расположена к северу от первой и пролегает по маршруту Ханкенди-Кесалар-Мирзяляр-Туршсу.

Армянские НВФ строят новую дорогу в объезд Лачинского коридора, об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Новая дорога идет по маршруту Ханкенди-Кесалар-Мирзяляр-Туршсу, она расположена севернее первой объездной дороги Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Судя по опубликованному видеоролику, при строительстве используется инженерная и специальная техника.

Новый объездной путь, так же, как и по прежний, будет использоваться для доставки военных грузов на боевые позиции армянских НВФ.

В Баку подчеркнули, что незаконная деятельность армянской стороны в Карабахском экономическом районе Азербайджана нарушает, причем грубо, Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, она может вызвать эскалацию обстановки в регионе.

Соответственно, обратили внимание власти Азербайджана, именно военно-политическое руководство Армении понесет ответственность за возможные результаты таких провокаций.

Лачинский коридор – что это такое и зачем он нужен?

Лачинский коридор – что это такое и зачем он нужен?

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1435 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version