Опубликовано: 15:31, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Джон Кирби заявил, что Вашингтон не намерен воевать с Ираном, не собирается устраивать вооруженный конфликт в регионе. Ранее в США рассказали о готовности к ответным действиям на случай создания Ираном ядерного оружия.

Вашингтон не стремиться к военному конфликту с Тегераном, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

По его словам, США не собираются устраивать боевые столкновения с Ираном, а также искать вооруженный конфликт ни с этой страной, ни в регионе.

Ранее американский генерал Марк Билли выразил уверенность в том, что Тегерану понадобится менее двух месяцев для разработки ядерного оружия. При этом он заверил, что США будет чем ответить на такой сценарий развития событий.