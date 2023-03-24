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США отказались от военного конфликта с Ираном

США отказались от военного конфликта с Ираном
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Джон Кирби заявил, что Вашингтон не намерен воевать с Ираном, не собирается устраивать вооруженный конфликт в регионе. Ранее в США рассказали о готовности к ответным действиям на случай создания Ираном ядерного оружия.

Вашингтон не стремиться к военному конфликту с Тегераном, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

По его словам, США не собираются устраивать боевые столкновения с Ираном, а также искать вооруженный конфликт ни с этой страной, ни в регионе.

Ранее американский генерал Марк Билли выразил уверенность в том, что Тегерану понадобится менее двух месяцев для разработки ядерного оружия. При этом он заверил, что США будет чем ответить на такой сценарий развития событий.

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